Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Son saniyelerinin nefesleri kestiği maçta sarı kırmızılılar 90+10'da Morutan'ın attığı golle 3 puanı aldı.

"Türk hakemliği adına kara gece"

Tartışmalı pozisyonların yaşandığı mücadeleyi değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık hakkında sert ifadeler kullandı. Çakar, "Rize'de Türk hakemliği adına kara bir gece yaşandı. 'Şu takım kollandı, bu takım kollandı' diye bakmayın. Bugün MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem" dedi.

"Rize'nin golü öncesinde Berkan'a faul var"

Rizespor'un attığı tartışmalı gol hakkında konuşan Ahmet Çakar, "İlk yarı Rize'nin golünden önce Berkan'a faul var. Formasından çekiliyor, Berkan geride kalıyor, topu kaybediyor ve o top gol oluyor. Palabıyık Ali'den tık yok... VAR'dan da tık yok. Aynı Berkan ikinci yarıda ceza sahasında topu kaptırıyor, o da Rizeli oyuncuyu çekip düşürüyor, haklı olarak penaltı ve kırmızı veriyor ama Berkan soruyor, 'Ben çekildim vermedin, ben çektim verdin" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın son golünden önce 3 faul var"

Galatasaray'ın so dakikada attığı golü yorumlayan Çakar, "Gelelim asıl fiyaskoya. 8 dakika uzatma vermiş, Rize arka arkaya 3 korner kullanmış, maç bitmiş hâlâ oynatıyor. Bu arada Rize, Galatasaray ceza sahası dışında faul kazanması gerekirken Ali faulü çalmıyor. Diagne alıp gidiyor, rakibinin suratını eliyle itip 2. faulünü yapıyor, sonra topla biraz daha gidiyor. Rize sol bekini boynundan tutup atıyor. Ortalıyor ve Galatasaray'ın golü geliyor. Yani golden önce en az 3 faul var. Sözüm ona VAR sistemi var. Yazıklar olsun" dedi.