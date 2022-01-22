Türk futbolunun efsane ismi vefat etti
İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da 10 yıl boyunca forma giyen ünlü futbolcu Mustafa Turgat 68 yaşında vefat etti. Altay yasta...
İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, eski futbolcusu Mustafa Turgat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve 10 yıl aralıksız İzmir ekibinin formasını giyen Mustafa Turgat, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Altay'dan Mustafa Turgat için açıklama
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sembol isimlerinden Mustafa Turgat'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 1980'deki unutulmaz Türkiye Kupası zaferinin altına imzasını atan, altyapıyla birlikte toplam 14 yıl armamıza hizmet eden Mustafa Turgat, yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Işıkkent Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm camiamız ve spor kamuoyuna baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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