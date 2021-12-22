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Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık 2020'de vefat eden "Futbolun bilge kişisi" Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük, başkanlık görevinde bulunan tek isim olarak tarihe geçti- Sümer'in teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, başkanlığı döneminde de 1 Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi- A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor, Konya Mobellaspor'da teknik direktörlük yapan Sümer, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanlığı görevinde de bulundu.

Spor 22.12.2021, 13:14
Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer

Trabzonspor ve Türk futboluna hayatını adayan Özkan Sümer, vefatının 1. yılında anılıyor. Kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer, 1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi.

Trabzonspor'da takım kaptanlığı yaptı

Sümer, futbola ilk olarak ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Yolspor ve Zonguldak Kömürspor'un ardından Sümer, Trabzonspor'un 1967'de kuruluşuyla bordo-mavili formayı sırtına geçirdi. Trabzonspor'da 3 yıl futbol oynayarak takım kaptanlığı yapan Sümer, Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer edildi.

1972-1973 sezonunda Trabzonspor'da genç takım antrenörlüğüne getirilen ve altyapı ile ilgili çalışmalarda bulunan Özkan Sümer, 1978-1979 sezonu öncesi yardımcılığını yaptığı Ahmet Suat Özyazıcı'nın ayrılmasıyla A takım teknik direktörü oldu.

Trabzonspor'da 2 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası

Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda da ligde şampiyonluğa uzandı. Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatında Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor, Petrol Ofisi ve Konya Mobellaspor'u da çalıştırdı. "Futbolun bilge insanı" olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde bulundu.

Başkanlığı döneminde Türkiye Kupası

Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübünde 2000 yılında yapılan olağan genel kurulda başkan seçildi. Bordo-mavililerin 12. başkanı olan Sümer'in 31 Aralık 2000'de başladığı görevi, 2 yıl 8 ay sürdürdü. Karadeniz temsilcisi, Sümer'in 5 Eylül 2003'te sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi. Sümer, bu dönemde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tribünler önünde bulunan tel örgüleri kaldırarak Türk futboluna örnek oldu.

Galatasaray'da da kupa kazandı

Özkan Sümer, Galatasaray'da 1 Türkiye, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarısı elde etti. 1981-1982 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü olarak göreve başlayan Sümer, 1 Türkiye, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. 1982-1983 sezonunun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa eden Sümer, Trabzonspor altyapı koordinatörlüğüne geri döndü.

Trabzonspor'un her kademesinde görev aldı

Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti. Türk futbolunda "Baba Hakkı" ve "Büyük Fikret" gibi futbolun 3 kademesinde görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu. Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncuyu yetiştirip Türk futboluna kazandırırken en son Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu. Özkan Sümer döneminde Trabzonspor, kadın futbol takımını kurarak şampiyonluk sevinci de yaşadı.

#Trabzonspor #Özkan Sümer
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