"Türk futbolu dibi gördü"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, kulübün yönetim kurulu değerlendirme ve kararlarını açıklamak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Elmas'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Amacımız popüler olmak değil"

"Bizim amacımız popüler olmak değil, Galatasaraylı olarak doğruları yapmak. Şu unutulmasın, her şeyden önce ben bir Galatasaraylıyım. Göreve geldiğimizden bari basının önüne fazla çıkmamaya özen gösterdik. Sizlerin önüne çıkmak beni mutlu etmiyor. Sizlerin önüne mümkün olduğu kadar çıkmak istemiyorum"

"Türk futbolu dibi görmüş durumda"

"Bugün içinde bulunduğumuz durumda, Türk futbolu dibi görmüş durumda. Yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım. Rakiplerimizin iyi yönetmediğini veya hata yaptığını düşündüğü hakemlere verilen cezalar ve onlar için alınan önlemlerle, Galatasaray'ın maçında bizim maçı iyi yönetmediğini düşündüğümüz hakemlere verilen cezaların aynı olmasını istiyoruz. Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz. Bu iş böyle giderse, diğer büyük önemli kulüpler de aynı önlemleri almayı düşünecektir. Çıkmaz sokağın sonuna gelindi."

"Jest yapılacaksa bir kulübe yapılmasın"

"TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum. Biz onlara neden alt sınırdan verdiniz demiyoruz. Suçun bir cezası vardır. Suçun cezası kişi, kuruma göre değişmez. Herkese eşit verirsin. Kimseye jest yapılmasın, jest yapılacaksa bir kulübe yapılmasın."

"Futbolun marka değerinin artması lazım"

"Futbolun piyasası çok daraldı. Popülaritesi ve izlenmesi düşüyor. Bunun sebebi sadece dönemsel şartlar değil, futbolun kötü yönetilmesi. Futbolun düzgün yönetilerek marka değerinin artması lazım"

"Milli Takım’a oyuncu vermekten şeref duyarız"

"Türk Milli Takımı, bizim takımımız. Milli Takım’a oyuncu vermekten şeref duyarız. Mümkün olsa da tamamını biz versek. Bunu geçmişte yaptık. Kişileri cezalandırmak için Milli Takım’a oyuncu göndermemek gibi bir şey asla olamaz."

Fatih Terim'e verilen ceza konusu

"Karşılaştırın, Aynı fiilden başka teknik direktöre nasıl ceza verilmiş? Başkanlara ne ceza verilmiş? Kurala göre değil, kişiye göre bir uygulama var. Birçok kararda bu eşitsizlik var. Her kulübe eşitlik istiyoruz."