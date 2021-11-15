Türk asıllı oyuncu futbol tarihine geçti
Romanya milli takımının formasını 15 yaşını 264 günlükken giyen Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Avrupa futbol tarihine geçti.
Spor 15.11.2021, 01:45
Romanya formasını ilk kez giyen Türk asıllı Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu.
Enes, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.
Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.
Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.
Kaynak: AA
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