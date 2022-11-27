Tunus tribünleri dev Filistin bayrağı açtı

Filistin, 2022 Dünya Kupası'nda yer almasa da güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Tunus tribünleri, Avustralya maçında İsrail zulmüne maruz kalan Filistin'in bayrağını açtı. Filistin bayrağının açıldığı anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

Ayrıca farklı milletlerden futbolseverler, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Filistin bayrağını hemen hemen her platformda sahnelemekten geri durmuyor.