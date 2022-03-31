Tuncay Şanlı geri döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdüren Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaştığını duyurdu.

Kulüp açıklamasında, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadeleri yer aldı.

Tuncay Şanlı teknik direktörlük kariyerinde sadece Sakaryaspor'da çalıştı. 40 yaşındaki teknik direktör 28 Ekim 2016 - 7 Şubat 2017 arasında yeşil-siyahlılarda 13 maçta görev aldı. Sakaryaspor bu maçların 6'sını kazanırken, 3 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sakaryaspor altyapısında yetişti, Fenerbahçe efsanesi oldu

Tük futbolunun ve Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'un altyapısında futbola başladı. 2000-2001 sezonunda yeşil-siyahlılarda a takıma çıkan Şanlı, 2002 yazında 500 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-Lacivertlilerde 6 sezon geçiren Tuncay Şanlı, kulübün unutulmaz golcüleri arasında yer aldı. Fenerbahçe'de 203 maça çıkan Şanlı 74 gol atarken 30 asist yaptı.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin ardından Middlesbrough, Stoke City, Bolton, Wolfsburg ve Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.

Kaynak: NTVSPOR