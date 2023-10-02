Tuncay, Arda'nın serisini bozdu

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, sahasında Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Tatangalar, İstanbul ekibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı.

Tuncay Şanlı ise Sakaryaspor'un maçında ilk galibiyetini aldı.

Sakaryaspor ile Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 56. dakikada Kabongo Kasongo kaydetti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da 84. dakikada Caner Erkin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TUNCAY ŞANLI SİFTAH YAPTI

Sakaryaspor bu sonuçla lige 6'da 6 ile başlayan Eyüpspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı. Galibiyet hasretine son veren Tatangalar'da Tuncay Şanlı 3. maçında ilk kez kazanma başarısı gösterdi.