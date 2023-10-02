Tuncay, Arda'nın serisini bozdu
Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor takımının galibiyet serisini bozdu.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, sahasında Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Tatangalar, İstanbul ekibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı.
Tuncay Şanlı ise Sakaryaspor'un maçında ilk galibiyetini aldı.
Sakaryaspor ile Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 56. dakikada Kabongo Kasongo kaydetti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da 84. dakikada Caner Erkin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
TUNCAY ŞANLI SİFTAH YAPTI
Sakaryaspor bu sonuçla lige 6'da 6 ile başlayan Eyüpspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı. Galibiyet hasretine son veren Tatangalar'da Tuncay Şanlı 3. maçında ilk kez kazanma başarısı gösterdi.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Gençlerbirliği
|7
|11
|9. Erzurumspor
|7
|9
|10. Şanlıurfaspor
|7
|9
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Nottingham Forest
|7
|8
|12. Fulham
|6
|8
|13. Brentford
|7
|7
|14. Wolves
|7
|7
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Sevilla
|7
|7
|15. Mallorca
|8
|7
|16. Deportivo Alaves
|8
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3