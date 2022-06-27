Tunay Torun Kasımpaşa'da kaldı

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile 2023 yılına kadar anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Geçen sezonun devre arasında İstanbul ekibine dönen 32 yaşındaki futbolcu, 9 maçta forma giymişti.

Tunay, Kasımpaşa'daki ilk döneminde 117 karşılaşmada görev yaptı, 13 kez fileleri sarstı, 24 de gol pası verdi.

Kaynak: TRT Spor