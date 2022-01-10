Tümer Metin: "Kabul edemiyorum"

Beşiktaş, iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Tivibu Spor'da maçı yorumlayan Metin'in açıklamaları şöyle;

"Emirhan sınavı geçti"

"Emirhan'a (İlkhan) iki kere şans geldi önce Katar'da sonra da bugün. Çok da iyi bir görüntü sergiledi. Sınavı geçmiş bir oyuncu. Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Alex Teixeira, beyler üzgünüm ama siz biraz dinlenin bakalım, uzun süredir dinleniyorsunuz da... Bu genç çocuk alsın götürsün biraz buradan. Attığı gol üzerinden değerlendirme değil. Beşiktaş'ın bütün hücum organizasyonlarının içinde Emirhan var. Attığında var, kaçırdığında var... Emirhan pozisyonunun gereklerini yerine getirdi, bugün olmadı sonuç olarak ama belli ki olacak. Bugün sınavı geçen isimlerden biriydi. Yolu açık olsun."

"Batshuayi girdiği pozisyonların yarısını atsa..."

"Sergen Hoca'yla uzun zaman sonra, bu sezonun başında otururken, sezon başıydı, takımın da tam oturmadığı dönemdi. Batshuayi için fikrini sordum hocaya. 'Vallahi atarsa başka başka bir şey oluruz' dedi. Dirençli, güçlü, yıpratır, pozisyona girer ama atamadı. Batshuayi girdiklerinin yarısını atsa şu an liderle olan 20 puanlık fark, 6-7 olurdu. Yapanı da bırakmıyorlar zaten Chelsea'den, ya da direkt oynatıyorlar. Vermiyorlar yapanları."

"Ersin'in yan top zafiyeti üst düzeyde"

"Ben geçen seneden beri aynı fikirdeyim, fikrim değişmedi. Ersin'in (Destanoğlu) yan top zafiyetinin üst düzeyde olduğunu düşünüyorum ve bu özelliği hala gelişmedi. Bugün de ortaya çıktı."

"Büyük takımların bu şekilde gol yemesini kabul edemiyorum"

"Maç başlangıç kadrolarına göre Rizespor gelmez diyorduk, gelmedi de. İlk yarıda bir kere falan geldiler. 2-2'den sonra biraz, oyunun hızı, dinamiği Rizespor açısından yüksek tempodaydı. Boldrin ile çıkış yapabilirlerdi ama istedikleri gibi kullanamadılar. İki tane duran top golü. Büyük takımların bu şekilde duran top gol yemesini kabul edemiyorum ben. Rizespor da bu zamana kadar attığı gollerin büyük bir kısmını duran toptan atmışken hem de. Rizespor'un iki tane kafa vuracak futbolcusu var Selim Ay ve Palo. İkisine bir adam adama çıkarmaz mısın? Oyuncuyu bozmaz mısın? Palo çok boş kaldı ikinci golde."