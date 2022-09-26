Trondsen'in sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor Kulübü, Trondsen'in sözleşmesinin feshetti. Norveçli oyuncuya 1 milyon 252 bin 500 euro tazminat ödeneceği açıklandı.
Spor 26.09.2022, 15:17
Bordo-mavili takımda Trondsen ile yollar ayrıldı.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.
17 Ağustos 2020'de Rosenborg'dan 950 bin euro karşılığında transfer edilen Trondsen, bordo-mavili takımda sık sık yaşadığı sakatlıklarla gündeme geldi.
Trabzonspor formasıyla sadece 14 maça çıkabilen 27 yaşındaki futbolcu, takıma hiç skor katkısı veremedi.
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