Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Samsunspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada Belçika Jupiler Pro League ekibi KV Mechelen'den defans oyuncusu Bateau ile 2,5 yıllık anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz son olarak KV Mechelen forması giyen 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan V Mechelen kulübüne teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu transferle birlikte iki kulüp arasında oluşan dostluk bağları uzun yıllar devam edecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."