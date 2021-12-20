Tribünlerden tepki yağdı: "Koskoca Fener’i ne hale getirdin"
Fenerbahçeli taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken, taraftarların bir bölümü, “Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin” şeklinde tezahürat yaptı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2-2 biten derbinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiminde, yönetime ve başkan Ali Koç’a büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar skor 2-2 olduktan sonra öncelikle “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundu. Daha sonra ise başkan Ali Koç da tepkilere maruz kaldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, “Ali Koç istifa” tezahüratlarıyla başkana tepki gösterdi. Taraftarlar, “Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin” şeklinde tezahürat yaptı.
Özellikle Beşiktaş’ın beraberlik golünü bulmasının ardından tamamen dolu olan tribünler, yönetim aleyhine olan tepkilerini artırdı. Maçın geri kalan kısmı tribünlerde gerginliğe sahne olurken, protokol tribününün etrafından da Ali koç’a yoğun tepkiler oluştu.
Taraftar maç sonu tribünleri terk etmedi
Kadıköy’de Ali Koç’a ve yönetime yönelik tezahüratlar, maçın ardından da uzun süre sürdü.
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