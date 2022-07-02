Trezeguet, İstanbul'a geliyor
Süper Lig'e yeniden dönen Mısırlı kanat oyuncusu Trabzonspor için bu gece İstanbul’a gelecek.
Spor 02.07.2022, 22:10 02.07.2022, 22:13
Edinilen bilgiye göre Trabzonspor, Trezeguet ve kulübü Aston Villa ile anlaşmaya vardı.
Geçen sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de Medipol Başakşehir formasını terleten Mısırlı yıldız, bu gece İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki Trezeguet'nin, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Trezeguet, 2017'de transfer olduğu Kasımpaşa'da iki sezon forma giymişti. Kasımpaşa'da 71 resmi maça çıkan Mısırlı oyuncu, 25 gol atıp, 18 de gol pası verdi. Trezeguet, Medipol Başakşehir ile çıktığı 13 maçta ise 6 gol kaydedip, 4 asiste imza attı.
Fırtına'da 5. transfer yolda
Yeni sezon öncesi Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Denswil’i kadrosuna katan Trabzonspor , 5. transferini Trezeguet ile yapmaya hazırlanıyor...
Kaynak: TRT Spor
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