Transferi tartışma çıkarmıştı: Kupada takımını sırtladı
Eyüpspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı'nın golleriyle Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, sahasında 2. Lig takımı Bucaspor 1928'i ağırladı.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı.
Eyüpspor'a turu getiren golleri 12 ve 29. dakikalarda Erencan Yardımcı kaydetti.
Transferi tartışma çıkarmıştı
Erencan Yardımcı, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan 4.2 milyon TL'lik bonservisle transfer edilmişti. 19 yaşındaki futbolcunun bu bedelle transferine karşılık fazla forma şansı bulamaması ise tartışmalara neden olmuştu.
TFF 1. Lig'de sadece 3 dakika oynadı
Erencan, bu sezon TFF 1. Lig'de sadece 3 dakika süre alabildi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de şampiyon olan takımda 6 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
Bu sezon Süper Lig'e yükselme hedefi olan Eyüpspor'un kadrosunda Umut Bulut ve Bogdan Stancu gibi tecrübeli golcüler yer alıyor.
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|Takımlar
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|9
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|10
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|24
|3. Eyüpspor
|10
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|10
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|9
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|9
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|9
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|9
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|10. Boluspor
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|11
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|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
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|9
|14
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|9
|13
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|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
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|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Athletic Bilbao
|10
|17
|8. Rayo Vallecano
|10
|16
|9. Barcelona
|9
|15
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|11
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|10
|13
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|10
|12
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|10
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|11
|8
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|9
|7
|19. Levante
|10
|5
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|10
|2