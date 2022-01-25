Transfer 65 milyon avroya bitiyor

Transfer döneminin gözde isimlerinden Dusan Vlahovic, İtalya Serie A'da kalıyor.



Juventus, Sırp yıldızı kadrosuna katmak için Fiorentina'nın kapısını çaldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juve golcü futbolcuya yıllık 7 milyon Euro'dan 5 sezonluk sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar yeni golcüsü için ise Fiorentina'ya 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde pürüz çıkmaması durumunda transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



21 yaşındaki yıldızı Arsenal, Tottenham, Newcastle United, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund da takip ediyordu.



Geçen sezon Serie A'da 37 maçta 21 gol ve 3 asistle oynayan Vlahovic, bu yıl 21 maçta 17 gol ve 2 asistle oynadı.



Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen yıldız isim, 2021'de ülkesi adına 5 gol katkısında bulundu.

Kaynak: NTVSPOR