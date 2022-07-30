Trabzonspor'un Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?
Süper Kupa finalinde bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak sezona kupayla başlamayı hedefliyor. Peki Trabzonspor'un Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?
Geçen sezonun Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor ile bu akşam 20.45'te Atatürk olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Alper Ulusoy, AVAR hakemi Özgür Yankaya olacak.
Dorukhan stopere
Abdullah Avcı'nın sağ stoper hamlesinin henüz gerçekleşmemesi ve Hüseyin Türkmen'in sakatlığı nedeniyle son idmanda iki ayrı 11 denediği ve son bir karar değişikliği olmazsa Dorukhan'ın stoperde olduğu kadro ile çıkmayı düşündüğü öğrenildi.
İlk denenen 11'de;
Uğurcan Çakır - Larsen, Denswil, Hugo, Eren - Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir - Visca, Trezeguet ve Cornelius yer aldı.
Denenen ikinci kadro ve Trabzonspor'un Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i;
Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren - Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas - Visca, Trezeguet, Cornelius
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