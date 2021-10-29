Trabzonspor’un gözü kara

Süper Lig’de 11. haftanın açılış karşılaşmasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maça yönelik son çalışmasını yaparak müsabaka saatini beklemeye başladı.

Liderliğini ve yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlayan bordo-mavili takımda sakatlıkların fazla olması keyifleri kaçırıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçından sonra sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Peres, Nwakaeme, Trondsen, Bakasetas, Denswill ve Djaniny’nin durumlarını yakından takip ediyor. Avcı, Bakasetas ile Nwakaeme’ye bugün yapılacak son kontrollerden sonra Çaykur Rizespor maçında oynatıp oynatmayacağına karar verecek.

"Her rakip önemli"

Öncelikli olarak bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçını kayıpsız kapatmak zorunda olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Hiçbir maça rakibin puan durumundaki yerine bakarak değerlendirme yapmıyoruz. Her rakip bizim için önemli. Beşiktaş maçının bu karşılaşmanın önüne geçmesini istemiyoruz. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yolumuza devam etmek amacındayız. Alternatifli bir kadromuz var ve sakatlıkların arkasına sığınamayız. Her oyuncum, bu takımın bir parçası ve değeridir. Sahaya çıkanlar, arkadaşlarının yokluğunu hissettirmeyecek” İfadelerini kullandı.

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

STAT: Medical Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf Sarı, Gervinho, Corneilus

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Cemali, Boldrin, Dabo, Phiri, Baiano, Bolasie, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu