Trabzonspor’un gözü kara
Bugün evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan lider Trabzonspor’da sakatların çokluğu dikkat çekse de, teknik direktör Abdullah Avcı kazanacak güçte olduklarını ve takım bütünlüğü içinde bunu başaracaklarını söyledi.
Süper Lig’de 11. haftanın açılış karşılaşmasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maça yönelik son çalışmasını yaparak müsabaka saatini beklemeye başladı.
Liderliğini ve yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlayan bordo-mavili takımda sakatlıkların fazla olması keyifleri kaçırıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçından sonra sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Peres, Nwakaeme, Trondsen, Bakasetas, Denswill ve Djaniny’nin durumlarını yakından takip ediyor. Avcı, Bakasetas ile Nwakaeme’ye bugün yapılacak son kontrollerden sonra Çaykur Rizespor maçında oynatıp oynatmayacağına karar verecek.
"Her rakip önemli"
Öncelikli olarak bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçını kayıpsız kapatmak zorunda olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Hiçbir maça rakibin puan durumundaki yerine bakarak değerlendirme yapmıyoruz. Her rakip bizim için önemli. Beşiktaş maçının bu karşılaşmanın önüne geçmesini istemiyoruz. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yolumuza devam etmek amacındayız. Alternatifli bir kadromuz var ve sakatlıkların arkasına sığınamayız. Her oyuncum, bu takımın bir parçası ve değeridir. Sahaya çıkanlar, arkadaşlarının yokluğunu hissettirmeyecek” İfadelerini kullandı.
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
STAT: Medical Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20.00
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf Sarı, Gervinho, Corneilus
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Cemali, Boldrin, Dabo, Phiri, Baiano, Bolasie, Deniz Hümmet, Pohjanpalo
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3