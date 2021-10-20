Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe maçı açıklaması: Bazı şeylerin arkasına sığınmamak gerek

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Göztepe maçı için gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli futbolcu kariyerinden, Fenerbahçe maçına, takımdaki pozisyonundan özel gerçekleştirdiği antrenmanlara kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

İşte Abdülkadir Ömür'ün o açıklamaları:

Alanya maçında sol bek oynamıştım. Bazen orta saha bazen sağ açık. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Şu mevkide daha rahat oynarım diyebileceğim bir yer yok. Hocamız nerede isterse orada oynarım. Alt yapıda daha çok 10 ve 8 numara pozisyonunda görev alıyordum. A Takıma çıktıktan sonra sol açık veya sağ açık pozisyonunda oynamaya başladım. 10 numara pozisyonunda daha rahat oynuyorum. Hocamızın takdiri.

"ÖZEL ANTRENÖRÜM VAR"

Özel antrenörüm var. İstanbul'dan haftanın 2-3 günü geliyor burada çalışıyoruz. Genç yaştayız. Hamsik burada bizim için örnek. Antrenmanlardan sonra kendi antrenörüyle çalışıyor. Taraftarlarımız ekstra antrenmanlarımızı yaptığımızı bilmiyor. Sosyal medya kullanmadığım için bunu göremiyorlar. Profesyonelliğe bir adım daha attım özel antrenör ile...

"HEDEFİM AVRUPA"

İngiltere Ligi'nden çok ciddi teklif almıştık. 2 ağır sakatlık oldu. Allah kimseye bunu göstermesin. Avrupa'da önce Trabzonspor'u temsil etmek istiyorum. 2 tane kupa kazandık. Darısı Süper Lig'e... Bunu başardıktan sonra İspanya Ligi'nde İngiltere Ligi'nde oynayarak kendimi daha çok geliştirmek istiyorum.