Trabzonspor’da gollere 3 oyuncu damga vurdu

Süper Lig’de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonsporda, gol yükünü Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius çekti.

Bordo-mavili takımda Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı.

Karadeniz ekibinde, 3 oyuncu 16 golün 12’sini kaydederek gollerin yüzde 75’ine katkı sağladı.

Attıkları goller

Yunan futbolcu Bakasetas ilk 8 haftalık bölümde 5 gol ile en golcü oyuncu oldu. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1’er kez ağları havalandıran bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, son hafta da Yukatel Kayserispor maçında takımına galibiyeti getiren 2 golü attı.

Nwakaeme ise ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1’er gol kaydetti.

Cornelius ise Galatasaray, Konyaspor ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçlarında 1’er gol attı.

Her maçta golleri var

Ligin 8 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor' da, 3 oyuncu toplamda bütün maçlara damga vurdu.

Bordo-mavili futbolcular, böylelikle 18 puana katkı sağlayarak takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koydu.