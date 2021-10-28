Trabzonspor'da Bakasetas Çaykur Rizespor maçında oynamak istiyor

7 gol, 3 asistlik performansla Trabzonspor’u ligde sırtlayan Tasos Bakasetas, geri dönüyor... Adalesindeki sakatlık nedeniyle İzmir’deki Göztepe maçında riske edilmeyen ve kadroya alınmayan Yunan yıldız, 3 gün dinlendirildikten sonra dün salonda çalıştı. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Bakasetas, hocasıyla yaptığı görüşmede de oynamak istediğini belirtti. Yarınki kritik Rizespor maçında arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini vurgulayan Bakasetas, “Oynamak için hazırım. Takıma yardımcı olmak istiyorum” dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bugün yapılacak son idmanda Bakasetas’ın durumuna tekrar bakacak ve kesin kararını verecek. Yıldız ismin 11’de başlama ihtimali yüksek.

Nwakaeme de deniyor

‘Çilingir’ lakaplı Bakasetas kadar Nwakaeme’nin durumu da kritik. Kasık sakatlığı yüzünden Göztepe mücadelesinde forma giyemeyen Nijeryalı kanat oyuncusu da dün salonda çalıştı, ardından kendini denedi. 32 yaşındaki futbolcunun oynayıp oynamayacağı bugün netlik kazanacak. Bordo- Mavililer’de tedavileri tamamlanan Abdulkadir Parmak ve Koita ise takıma katılmıştı. Bruno Peres ile Trondsen’in tedevileri sürüyor.