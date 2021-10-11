Trabzonspor’da 3 yerli için iki formül

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe karşısında hangi 3 yerli ismi 11’de görevlendireceği merak konusu. Uğurcan Çakır’ın yeri garanti. Berat’ın da 11’de yer alması yüksek ihtimal. Avcı, ya sol bekte İsmail’i oynatarak 3 yerliyi tamamlayacak. Ya da savunmanın solunda Denswil, Trondsen ikilisinden birine formayı verip, sağ önde Abdülkadir Ömür ile maça başlayacak. Ömür, Galatasaray derbisine 11’de başlamış, ancak etkisiz performansı sonrası 39. dakikada kenara alınmıştı.