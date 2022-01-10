Trabzonspor yeni transferini açıkladı
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı sene sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Spor 10.01.2022, 16:50
Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, kente getirdiği Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: NTVSPOR
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