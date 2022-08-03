Trabzonspor ve DG Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 30 Temmuz'da İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçından sonra her iki takımı da Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.