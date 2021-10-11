Trabzonspor'un yıldızları milli maçlarda fark yarattı
Trabzonspor’un yıldızları, ülkelerinin milli takımlarında da etkili performanslarını sürdürdü. 8 isimden 7’si forma şansı bulurken; Bakasetas gol attı, Gervinho asist yaptı.
Süper Lig’de namağlup şekilde yola devam eden Trabzonspor, 8 hafta sonunda 18 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-Mavili takımın yıldızları, Trabzon’daki etkili performanslarını ülkelerinin milli takımlarında da sürdürdü. Bakasetas, gollerine Yunanistan’da da devam etti. 2-0 kazandıkları Gürcistan maçında 90. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Siopis de mücadeleye 11’de başladı.Gervinho Fildişi Sahili’nin Malavi’yi 3-0 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna girip, asist yaptı. Danimarka’nın 4-0 kazandığı Moldova mücadelesinde 77. dakikada oyuna dahil olan Cornelius, istekli futboluyla alkış alırken, Hamsik ise Slovakya’da yine 90 dakika sahadaydı.
Avcı’nın gözü onlarda
A Milli Takım' a çağrılan isimlerden Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir, Norveç mücadelesinde 11’de görev alırken, toplamda davet alan 8 oyuncudan sadece Abdülkadir Ömür forma giyemedi. Onun da bugünkü Letonya maçında süre bulması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı milli futbolcuların sorunsuz bir şekilde Trabzon’a dönemlerini umut ediyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1