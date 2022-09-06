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Trabzonspor'un yeni transferinin aracına antrenman çıkışı tır çarptı

Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi.

Spor 06.09.2022, 22:24
Trabzonspor'un yeni transferinin aracına antrenman çıkışı tır çarptı

Trabzonspor'un FUS Rabat takımından kadrosuna kattığı Montasser Lahtimi Trabzon'da trafik kazası geçirdi. 21 yaşındaki Faslı futbolcunun aracına tır çarptığı bildirildi.

Kaynak: Fotomaç
#Trabzonspor #lahtimi #Trafik Kazası
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