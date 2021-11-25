Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu
Trabzonspor'da 4-5 Aralık'ta yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübün toplam borcu açıklandı
Spor 25.11.2021, 15:18
Trabzonspor'da 4-5 Aralık'ta yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübün toplam borcunun, 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olarak açıklandı.
Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, beraberindeki üyeler ile Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi.
Ören, 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kulübün net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu söyledi.
Kulübün genel kurulunda 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu belirten Ören, mali tabloyu aktardıktan sonra Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
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