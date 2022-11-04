Trabzonspor'u Konferans Ligi'nde bekleyen rakipler belli oldu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi grubunda üçüncü olurken Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Son maçların ardından temsilcimizim muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.
Spor 04.11.2022, 11:25
Avrupa'daki yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kesinleşmeye başladı.
Bordo mavililerin, Konferans Ligi'ndeki muhtemel 8 rakibinden 5'i netleşti.
Trabzonspor'un kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle;
Fiorentina - İtalya
Dnipro - Ukrayna
Basel - İsviçre
Gent - Belçika
Cluj - Romanya
Konferans Ligi Play-Off turu maçları 16-23 Şubat tarihlerinde oynanacak.
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|12
|23
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