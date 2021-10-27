Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Rize ile Trabzon arasında köprüyü oluşturacağım

Çaykur Rizespor'da daha önce forma giyen ve Rizeli olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 29 Ekim Cuma günü Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma öncesi TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne röportaj verdi.

Avcı, yörenin insanlarının aslında birbirine çok yakın olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum. Şehir olarak tabii ki Trabzon şehrinin büyük bir şehir olması şehri daha farklı kılıyor. Futbol açısından baktığımda da oradaFutbol oynamış, burada da teknik adamlık yapıyorum. Trabzon futbolda çok önemli işler yapmış, şehir biraz daha büyük ama yörenin insanlarının duyguları bence çok yakın birbirine. Bu yörenin insanı olarak onları çok ayırt edemiyorum."

Avcı, hayatında iki kere İstanbul dışına çıktığını kaydederek, "Biri futbolcu olarak Rizespor'a, diğeri teknik adam olarak Trabzon'a. Benim için ikisi de çok güzel. İyi anıların olduğu, dostlukların olduğu, samimiyetin olduğu, 30 sene evvel de bugün de aynı duygularla beraber olduğumuz arkadaşlıkların en güzelini yaşatan iki şehir." şeklinde görüş belirtti.