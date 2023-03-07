Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Seçime gitme kararı alan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından, teknik direktör Abdullah Avcı da istifa kararı aldı.

Olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden ayrılma kararı aldı. Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BAŞKAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da görevinden istifa etmişti.

Trabzonspor'da mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan, yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun.." ifadelerini kullandı.