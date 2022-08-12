Trabzonspor tam kadro
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmesinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin, bu maç için belirlediği 23 kişilik UEFA listesi belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Bu maç öncesinde Süper Lig'de bu akşam 21.00'de evinde Hatayspor'u ağırlayacak bordo-mavilerin 23 kişilik listeyi UEFA'ya gönderdiği öğrenildi.
Hamsik ve Ahmetcan da kadroda
UEFA'ya bildirilen listede herhangi bir sürpriz yaşanmazken, Süper Kupa Finali'nde sakatlanan Hamsik ve Ajax ile transferinde sona gelinen Ahmetcan Kaplan da listeye dahil edildi.
Gönderilen 23 kişilik kadro ise şöyle;
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Tasos Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Kerem Şen, Edin Visca, Jean Kouassi, Mahmoud Trezeguet, Emrehan Gedikli, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius
UEFA'ya 23 kişilik liste gönderen Trabzonspor, maça 24 saat kala bu listeyi 25'e tamamlayabilir. Bu iki ismin transfer görüşmeleri süren Marc Bartra ve dün Trabzon'a getirilen Enis Bardhi olması bekleniyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0