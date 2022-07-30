Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililerin gollerini Cornelius (2), Larsen ve Bakasetas attı.

Maçtan dakikalar;

15. dakikada sol kanattan Visca’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla ilerleyen Eren Elmalı ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

GOL!

37. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Gradel’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

GOL!

51. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ali Şaşal Vural'ın elinden kaçırdığı top Cornelius'un önünde kaldı. Danimarkalı oyuncu, altıpas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

GOL!

64. dakikada bordo-mavili ekip üçüncü golü buldu. Larsen'in ceza sahası sağ çaprazda çizgi üzerinden yaptığı sert vuruşta, top ağlara gitti: 3-0.

GOL!

74. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Caner Osmanpaşa ile girdiği ikili mücadelede Kouassi'nin yerde kalması üzerine hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.

90+4. dakikada VAR incelemesinin ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Kouassi, ceza sahasında Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. 90 5. dakikada topun başına geçen Emrehan Gedikli'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kontrol etti.

Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.