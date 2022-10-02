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Trabzonspor sonradan açılıyor

Bu sezon Süper Kupa, Lig ve Avrupa'da toplam 22 gol atan bordo-mavililer, bu gollerin 14'ünü ikinci yarılarda kaydetti. Ligde 8 hafta sonunda 16 puanı bulunan Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle 4 galibiyet alarak 12 puan elde etti.

Spor 02.10.2022, 12:46
Trabzonspor sonradan açılıyor

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, adeta sonradan açılıyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 karşılaşmaya çıkarken, oynadığı 13 karşılaşmanın sadece ikisinde gol kaydedemezken rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başardı. Trabzonspor, bu gollerin 14'ünü maçların ikinci yarısında atarken 8 kez de ilk yarıda fileleri havalandırdı.

Ligde 8 gol ikinci yarıda

Trabzonspor, ligde 8 haftada 13 gol atarken bu gollerin 8'ini ikinci yarılarda kaydetti. Avrupa kupalarında ise 5 golün 3'ü ikinci yarılarda geldi. Sivaspor'u 4-0 yenerek kupayı müzesine getiren Karadeniz ekibi, bu gollerin de 3'ünü ikinci yarıda buldu.

12 puanlık etki

Trabzonspor, ligde 8 maçta 16 puan toplarken 12'sini ikinci yarıda kaydettiği puanlarla aldı. İlk 8 hafta sonunda 5 galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 4 galibiyeti ikinci yarıda attığı gollerle elde etti. Trabzonspor, Hatayspor'u 71. dakikada attığı golle, Ümraniyespor'u da 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında kaydettiği golle 3-2, Kayserispor'u da 78 ve 83. dakikada attığı gollerle 2-1 yendi.

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