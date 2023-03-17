Trabzonspor seçime tek adayla gidiyor

Trabzonspor'da yapılacak başkanlık seçiminde Ertuğrul Doğan dışında aday çıkmadı. Seçime tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan, 18. başkan olacak

Trabzonspor'un 25-26 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkanlık başvurusunu sadece Doğan gerçekleştirdi. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkan adaylığına başvuru için sürenin 17 Mart 2023 saat 18.00'da son bulduğunu, bu süre içerisinde Ertuğrul Doğan dışında başvuru yapan kimsenin olmadığını belirtti.

Sürmen, yapılacak seçimin Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

TRABZONSPOR'UN YENİ BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ertuğrul Doğan, İlk ve ortaokul öğrenimini Trabzon'da gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Türkiye'nin elektrik üreten en büyük 100 firmasından biri olan Oltan & Köleoğlu Enerji'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ertuğrul Doğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ertuğrul Doğan, 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer almış ve an itibarıyla Trabzonspor Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.