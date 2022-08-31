Trabzonspor Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı: Kiralama bedeli belli oldu
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax forması giyen Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Trabzonspor, Naci Ünüvar için Ajax'a ne kadar kiralama bedeli ödeyecek? Naci Ünüvar Trabzonspor'dan ne kadar kazanacak? Naci Ünüvar yerli statüsünde oynayabilecek mi? Naci Ünüvar Trabzonspor'da kaç numaralı formayı giyecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'tan Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Naci Ünüvar için Ajax'a ne kadar kiralama bedeli ödeyecek?
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın kulübümüze geçici transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150 bin avro ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Naci Ünüvar Trabzonspor'dan ne kadar kazanacak?
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan ikinci açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023 futbol sezonu için 7 milyon 280 bin lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.
Naci Ünüvar yerli statüsünde oynayabilecek mi?
Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Naci Ünüvar'ın hangi ülkeyi seçeceği belli olmadı. Şu ana kadar Hollanda U15, U16, U17, U18 ve U19 formaları giyen Ünüvar'ın, Türkiye'yi seçme ihtimali de bulunuyor. Şu anda resmi tercihini yapmayan Naci Ünüvar, yerli statüsünde oynayacak.
Naci Ünüvar Trabzonspor'da kaç numaralı formayı giyecek?
Trabzonspor'un yeni transferi Naci Ünüvar'ın forma numarası da belli oldu. Genç oyuncu yeni sezonda 23 numaralı formayı giyecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0