Trabzonspor maçı öncesinde gözler Vitor Pereira'da

Süper Lig’de ilk 8 haftada hücum üçlüsünü sürekli değiştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısında kime görev vereceği konusunda kararsız.

Valencia yorgun dönecek

Ekvadorlu golcü Valencia milli takımdan yorgun dönecek. Tecrübeli golcünün yorgunluk seviyesi ölçüldükten sonra oynayıp oynamayacağına karar verilecek. Ancak Valencia’nın yedek soyunması bekleniyor.

Mesut 11'de

Hücum üçlüsünde Mesut Özil’in yeri garanti görünüyor. Diğer iki isme teknik direktör Vitor Pereira henüz karar vermedi. Portekizli çalıştırıcı, Pelkas, Rossi, Valencia, Berisha ve Serdar Dursun arasında karar verecek. Forvette Serdar Dursun ve Berisha arasında tercih yapılması beklenirken, Serdar Dursun bir adım önde gözüküyor.

3 gollü galibiyeti yok

Fenerbahçe’de ligde ikinci milli araya lider girilirken, şu ana kadar oynanan 8 karşılaşmada tek eksik olarak gollü galibiyetler göze çarptı. Aldığı 6 galibiyetin 5’ini 2 gol atarak elde eden sarı-lacivertli takım, ilk haftada ise Adana Demirspor’u 1-0 yenmişti. Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe bir tek Başakşehir’e gol atamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Henüz ligde 3 gol atamayan sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira uyum sürecinin önemli ölçüde aşıldığını düşünüyor.