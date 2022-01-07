Trabzonspor ligin ikinci yarısına üç puanla başladı
Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 23'üncü dakikada Cornelius'un attığı golle 1-0 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Yeni Malatya'yı konuk etti. Bordo mavililer sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
GOL!
23. dakikada Nwakaeme’nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iye takip eden Cornelius’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Dorukhan Toköz’ün sağ taraftan kale saha içine doğru gönderdiği topla buluşan Cornelius’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
56. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sağ taraftan ortasında Corneliu’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.
61. dakikada Bakasetas sağ taraftan kullandığı faul atışı barajdan döndü. Tekrar önüne aldığı topu kale saha içine gönderdi. Hüseyin Türkmen’in vuruşu kaleci Ertaç’dan geri geldi. Bu kez Dorukhan’ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak Hüseyin Türkmen’e çarparak oyun alanına döndü.
67. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme’nin vuruşu savunmadan döndü. Bakesetas’ın önüne düşen topa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’da kaldı.
84. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
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