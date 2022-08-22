Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Spor 22.08.2022, 17:51
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Danny Makkelie, düdük çalacak.
Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.
Kaynak: AA
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