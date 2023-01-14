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Trabzonspor kendine geldi: 1-0

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve puanını 32'ye çıkardı.

Spor 14.01.2023, 21:46
Trabzonspor kendine geldi: 1-0

3. dakikada Peres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Okaka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda savunmadan dönen top, Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu: 1-0

26. dakikada Djaniny'in açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra'nın kafa vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

45+8. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra ve Ndayishimiye'nin yükseldiği top boşta kaldı. Daha sonra Ndayishimiye'nin yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. İki oyuncunun yükseldiği pozisyonda elle oynanıp oynanmadığının kontrolü, VAR uygulamasıyla yapıldı. Pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar verilerek ilk yarı sonlandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı içinden yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

54. dakikada ceza alanı içinde Berkay Özcan'ın pasında uygun durumdaki Serdar Gürler'in yakın mesafeden şutunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Touba'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

74. dakikada Ömer Ali Şahiner'in soldan ortasında ceza alanı içinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.

90+6. dakikada Medipol Başakşehir'de Okaka, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 32'ye yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Medipol Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada kaldı.

Süper Lig'de 8 Mart 2021'de konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 kaybettikten sonra sahasında mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.

Trabzonspor, söz konusu 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

Kaynak: AA
#Trabzonspor #Başakşehir #Süper Lig
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