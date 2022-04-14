Trabzonspor kazanıp şampiyonluğunu ilan edebilir

Trabzonspor, yarın konuk edeceği Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesi, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor’un da rakiplerine puan kaybetmesi halinde, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo mavililer hedeflediği başarılı yakalarsa, 2013-14 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Fenerbahçe’den erken şampiyonluk rekorunu devralacak.

Trabzonspor’da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, Medipol Başakşehir’de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın ateşleyicisi konumundaki oyuncusu Siopis’e yeniden ilk 11’de yer verecek. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan uzak kalan Hamsik’i sahada tutmak isteyen Avcı’nın orta sahayı Hamsik-Siopis-Abdülkadir 3’lüsü olarak kurması bekleniyor. Savunmada Denswil ve Peres ikisinin yanında, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11’de şans bulan Hüseyin Türkmen’in bu hafta da stoperde Vitor Hugo ile birlikte sahada olacağı tahmin ediliyor. Son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğüne rağmen Nwakaeme’yi değerlendirmek isteyen Avcı’nın oyuncuya ilk 11’de şans vereceği değerlendiriliyor. Sürprizlerin yaşanabileceği ilk 11’de golcü oyuncu Djaniny’nin de yer alacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: NTVSPOR