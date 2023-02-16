Trabzonspor, ilk maçı tek golle kazandı

20. dakikada Burger'in pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kade'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın şutunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu önünde bulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Novoa'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Kade'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

27. dakikada Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda savunmada Nuhu'nun bıraktığı topu kaleci Hitz, yatarak çeldi.

30. dakikada Gomez'in soldan ortasında savunmada Nuhu'nun müdahele edemediği topu Trezeguet dokundu ancak kaleci Hitz, bir kez daha gol izni vermedi.

38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Hitz, sağ tarafına gelen topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

65. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Gomez'in sağdan ortasında, Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz'den dönen topu Larsen, yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

75. dakikada Trezeguet'in pasında sağ çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmaya çarpan top az farkla üsten kornere çıktı.

87. dakikada Umut Bozok'un sağdan ortasında, yakın mesafeden Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz, tehlikeyi önledi.

89. dakikada Bartra'nın uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Gomez'in kaleci Hitz ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Hitz topu kontrol etti.

Bordo-mavili takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Futbol dünyası tek yürek oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada futbol dünyası tek yürek oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.

Tezahürat yapılmadı

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken sık sık tekbir getirdiler.

Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesi de Türk bayrağı dağıtıldı.

Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.

Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıktı

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız." yazılı pankartı saha kenarına kondu.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.

Karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedelere gidecek

Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi.

Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.

Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.