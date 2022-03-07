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Trabzonspor hükmen yenik sayılmıştı: TFF Fenerbahçe'ye ne ceza verecek?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olaylarıyla ilgili detaylı rapor istediği öğrenildi.

Spor 07.03.2022, 14:34 07.03.2022, 16:06
Trabzonspor hükmen yenik sayılmıştı: TFF Fenerbahçe'ye ne ceza verecek?

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçta ciddi saha olayları yaşandı.

Hakeme saldırı girişimi

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarının bitiş düdüğüyle sahanın içine giren sarı-lacivertli bir taraftar, hakem Zorbay Küçük ve ekibine saldırmaya giderken Fenerbahçeli futbolcuların araya girmesiyle son anda durduruldu.

Yabancı madde yağdı

Trabzonspor'un maçta kullandığı korner atışlarında ve taç çizgisi bölümlerinde, tribünlerden bordo-mavili futbolculara yoğun şekilde yabancı maddeler atıldı.

Sahaya atılanlar arasında yer alan bir su şişesi Bakasetas'a isabet etti ve Yunan futbolcu kısa süreli sakatlık yaşadı.

Maç boyu küfür edildi

Fenerbahçeli taraftarların hem Uğurcan Çakır hem de Trabzonspor’un efsane isimlerinden Hüseyin Avni Aker’e maç boyunca galiz küfürler ettiği televizyon yayınından da duyuldu.

TFF detaylı rapor istedi

Siopis ve İrfan Can Kahveci arasında yaşanan ikili mücadele sonrası çıkan kırmızı kartın konuşulduğu mücadelede yaşanan tribün olayları ikinci plana düşse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi.

Hem hakem hem de gözlemci raporlarının dikkate alınacağı ifade edilirken Fenerbahçe’ye saha kapatma ve idari para cezası verilmesi bekleniyor.

Benzer olayda Trabzonspor hükmen yenik sayılmıştı

Fenerbahçeli taraftarın hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişimi, 12 Ağustos 2007'de oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçındaki saha olaylarını akıllara getirdi.

Trabzonspor'un 85. dakikada 1-0 önde olduğu sırada maç, bir kişinin sahaya girerek Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız'a saldırı girişiminde bulunması nedeniyle tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu mücadeleyi 3-0 Sivasspor lehine tescil ederken, bordo-mavililere de 5 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

#Trabzonspor #fenerbahçe
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