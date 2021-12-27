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Trabzonspor hakem kararıyla 2 puan yitirdi

Şampiyonluk yarışında açık ara önde giden Trabzonspor, en yakın rakiplerinden Başakşehir ile oynadığı maçta hakem kararıyla 2 puan yitirdi. 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile yarışan Trabzonspor, skandal kararlarla şampiyonluk mücadelesini rakibine karşı kaybetmişti. Bordo-mavili camia, 2 sezon önce yaşanan senaryonun benzerinin gerçekleşmesine müsaade edilmemesini, şampiyonun sahada belirlenmesini istiyor.

Spor 27.12.2021, 11:17
Trabzonspor hakem kararıyla 2 puan yitirdi

Süper Lig’in 19. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor- Başakşehir maçı berabere sonuçlanırken, yaşanan hakem skandalı karşılaşmanın önüne geçti. Maçın 78. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Başakşehirli savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesinin ardından devam kararı verildi.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, verdiği devam kararının ardından, oyunu başlatmazken, Video Yardımcı Hakem’in (VAR) kararını beklemeye geçti. VAR’da bulunan hakem ise Hakan Ceylan’dı. Geçen hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçında daha basit pozisyonunda Fırat Aydınus’un verdiği penaltı kararını destekleyen ve uyarmayan VAR hakemi Hakan Ceylan, bu kez daha net penaltıda uyarıda bulunmadı ve büyük bir skandala imza attı.

6 hakem uyudu mu?

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) geldiğinden beri, karşılaşmalar 6 hakemle yönetiliyor. Sahada orta hakemle birlikte 2 yardımcı hakem bir de 4. hakem bulunurken, VAR odasında ise 2 hakem bulunuyor. Ancak ne hikmetse, bütün spor otoritelerinin ve kamuoyunun üzerinde penaltı olarak karar kıldığı pozisyonu karşılaşmanın 6 hakemi de görmedi. Pozisyona yakın konumda bulunan yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy’un da çok net görebileceği açıda gerçekleşen pozisyonu görmemesi tepki aldı. Eyisoy, o sırada ne iş yapıyordu, tribünleri mi seyrediyordu merak konusu oldu.

2019/2020 senaryosu

Bilindiği gibi, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor ile Başakşehir şampiyonluk mücadelesi verirken, bordomavililer, koronavirüs pandemisi öncesi ligler ertelenmeden lider konumda bulunuyordu. Ancak pandeminin girmesi ve liglerin ertelenmesinin ardından dönüşte, verilen hakem kararları ve skandal uygulamalarla şampiyonluk Başakşehir’in olmuştu.

Hatta o sezonun 26. haftasında oynanan Trabzonspor-Başkaşehir maçında, bordo-mavililerin çok net penaltısı verilmemiş, maç berabere bitmiş ve adeta Karadaniz ekibinin 2 puanı elinden alınmıştı. Şimdi, futbol kamuoyu ve Trabzonspor camiası aynı senaryonun benzerinin sahneye konulmasına izin vermeyeceğini deklare ediyor. Şampiyonlukların saha dışında değil sahada kazanılması gerektiğini, bu sezon ortaya koyduğu performansla gösteren Trabzonspor, aynı senaryoyu bir kez daha yaşamak istemiyor.

Ahmet Ağaoğlu: Sakın teşebbüs etmeyin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaşanan senaryonun benzerine izni vermeyeceklerini söyledi. Ağaoğlu, “2019-2020’nin senaryosunu raftan indirip tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa şunu söylüyorum, sakın ha! Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Hakemlere her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşin o topuna hiç girmemeye gayret ediyoruz. Bırakın dört büyük kulübü, Anadolu kulüplerinin böyle bir fedakarlığa girdiği yerde, Anadolu kulüplerinin çok canının yandığı yerde ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum” dedi.

Erman Toroğlu: Ceylan, babasından torpilli

Spor yorumcularından eski hakem Erman Toroğlu, karşılaşmanın 78. dakikasında yaşanılan pozisyonda Hasan Ali Kaldırım’ın topa elle müdahalesi hakkında ‘penaltı’ yorumunu yaptı. Toroğlu, “Hasan Ali Kaldırım’ın topa müdahalesi kontrolsüz hareketten dolayı penaltı” ifadelerini kullandı. Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR’da görev yapan Hakan Ceylan hakkında da konuşan Erman Toroğlu, “Hakan Ceylan 15 senedir babasının torpiliyle ligde. Çağır, baksın hakem. Hakem bunu göremeyebilir, yerinden dolayı. Sen karışma. Hakem izlese, penaltı verecek" diye konuştu.

Bünyamin Gezer: VAR hakemi kötü niyetli

Eski hakemlerden TRT yorumcusu Bünyamin Gezer, sol kenardan atılan ortada topun şiddetten uzak ve yüksekten gelen bir top olduğunu belirterek, bu topa ‘yorgun mermi’ benzetmesi yapıp pozisyonun net penaltı olduğunu belirtti. Gezer, hakemin Hasan Ali’nin topa elle müdahale etmesindeki pozisyonda duruş yeri olarak görememesinin normal olduğunu belirterek, VAR’ın her pozisyona müdahil olamayacağını fakat bu pozisyonda Halil Umut Meler’i pozisyonu izlemeye çağırması gerektiğini söyledi. Gezer ayrıca, VAR hakemi Hakan Ceylan’ın çok da iyi niyetli olmadığını ifade etti.

#Trabzonspor
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