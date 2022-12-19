banner38

"Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız tüm kupaları kazanmak istersiniz"

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, "Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız tüm kupaları kazanmak istersiniz. Dolayısıyla kupa maçı da önemli. Fenerbahçe maçı da önemli maç." dedi.

Spor 19.12.2022, 21:01
"Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız tüm kupaları kazanmak istersiniz"

Bakasetas, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili futbolcu, kendileri için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Ligin arasına girmeden son maçlarda hem skor hem performans olarak bazı zorluklar yaşadık. Hatalarımızı düzeltip geliştirme konusunda iyi fırsatımız oldu. Hem bizim hem hocamız adına iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Geride kalan zor maçlar için daha hazır olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kupa karşılaşmasının da önemli olduğunu vurgulayan Bakasetas, "Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız tüm kupaları kazanmak istersiniz. Dolayısıyla kupa maçı da önemli. Fenerbahçe maçı da önemli maç. Bütün derbiler önemli, özeldir. Biz de bütün maçları olduğu gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz. Kritik bir maç olacağını biliyoruz. Şu an 6 puan var, kazanırsak 3'e inecek. Bir maç demek. Çok çalışmalı kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

"Kendime limit koymuyorum"

Bakasetas, Yunanistan'da aldığı geçen sezonun yurt dışında oynayan en iyi Yunan futbolcusu ödülüne ilişkin de şunları söyledi:

"Her zaman limitlerini zorlamayı, ileri getirmeyi seven birisiyim. Hırslıyım, her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum.Trabzonspor ailesine, oyuncularına, teknik ekibine bu konuda teşekkür ederim. Kendimi geliştirmem için ilk günden itibaren her seferinde bana yardımcı oluyorlar. Her zaman en iyisini kendim ve takım için istiyorum. Kendime, limit koymuyorum, hedefler bitmez, her ligi kupayı kazanmak isterseniz. Ben de bu manada takımıma ve Trabzonspor'a elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım."

Hatalarından ders aldıklarını vurgulayan Yunan futbolcu, şunları söyledi:

"Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Sadece futbol oynuyoruz. Bu manada özellikle kendimizi eleştirebilmemiz gerekiyor. Sadece hoca değil, oyuncular da kendilerini eleştirmeli, geliştirmeli. Son 1 ayda, geçtiğimiz 1,5 yıllık süreden daha kötü oynadığımızın farkındayız. Hazırlık döneminde iyi çalıştık. Topa sahip olma, fırsat bulma, rakiple yüzleşme konusunda etkili olacağımızı düşünüyorum. Konya maçında 2-0 dan sonra yediğimiz kolay gollere değinecek olursak yaptığımız hataydı, düzeltmemiz gerekiyor. Bir oyuncu bazında olmaz, bütün takımı ilgilendiren durum. Hücum savunmadan, savunma hücumdan başlar. Hatalarımızı düzelttik. Kendi aramızda çok konuştuk. Takımın patronu hoca, her şeyi o bilir. Basın karşısında söylediği şeyleri soyunma odasında da söyledi. Biz daha çok çalışmalı, kararlı olmalıyız."

"Siopis ile mutlu olduk çünkü Arjantin kazandı"

Bakasetas, Dünya Kupası finalini Arjantin'in kazanmasının ardından sosyal medyada Siopis ile birlikte çıkan sevinç görüntülerine ilişkin de, "Bu, Messi ile alakalı değil, Arjantin'i gerçekten seviyorum. Tutkusunu, futbola yaklaşımını seviyorum. Biz de şanslıyız, böyle maçı izleme şansı elde ettik. Futbol tarihinin en iyi maçlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Siopis ile mutlu olduk, çünkü Arjantin kazandı." dedi.

Bu sezon taraftarların karşılaşmalara fazla ilgi göstermemesi konusunda da Yunan futbolcu, şunları söyledi:

"Bunun dünya genelinde insanların yaşadığı finansal problemlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Lig için bir şey konuşmak çok erken. Geçen sene uzun süre namağlup oynadık, sadece 2 maç kaybettik. Takımların her başarılı dönemleri olduğu gibi zor dönemleri de oluyor. Bu sene farklı kulvarlarda da oynadık. Oynadığımız futbolu taraftarların beğenmemesi konusunda söyleyemem ama dünya genelinde ekonomik kriz var. Onlara ihtiyacımız var, ekstra güç oluyorlar. Geçen sene büyük destek olmuşlardı, gelirlerseler bize yardımcı olacaklardır. Biz kupayı sadece biz, teknik heyet kazanmadı hep birlikte kazandık. Türkiye'de liderle aramızdaki fark çok kısa. Geçen sene hariç Türkiye'de şampiyon olacağını asla bilemezsiniz, kapanabilir."

Dünya kupasında yeni yıldızların çıkmamasına ilişkin de Bakasetas, "Yeni jenerasyonda buna uygun karakter yapısı yok. İstikrar, disiplin yok. Üst seviyeye ulaşmak zor. Messi ve Ronaldo'nun 15 senedir yaptıkları şeyler harika şeyler. Daha iyi olmak zor. Bu seviyede olabilmek için yeteneğe ihtiyaç var." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
#Trabzonspor #Bakasetas
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23