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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor- Galatasaray müsabakasında Ali Palabıyık maçı yönetecek.

Spor 25.08.2022, 14:24
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü saat 21.54'te oynanacak Trabzonspor- Galatasaray müsabakasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında görev alan hakemler şöyle:

26 Ağustos Cuma
Gaziantep FK - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

27 Ağustos Cumartesi
Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
Adana Demirspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
Corendon Alanyaspor - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

28 Ağustos Pazar
Kasımpaşa - Hatayspor: Mert Güzenge
Kayserispor - Giresunspor: Sarper Barış Saka
Konyaspor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

29 Ağustos Pazartesi
Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
Beşiktaş - Sivasspor: Volkan Bayarslan

#Trabzonspor #Galatasaray
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