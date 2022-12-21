Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Bu hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler görev alacak.
2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı 23 Aralık Cuma, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler görev alacak.
Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın programı ve hakemler şöyle:
23 Aralık Cuma
20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
24 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4