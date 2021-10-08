Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu

Süper Lig’in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Trabzonspor açıklama yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı son karara göre, Medical Park Stadyumu’nun % 50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu devam etmektedir. İki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekmektedir. HES kodu kontrolü ise her şartta yapılacaktır.

Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlenmiştir

Vip Platinum 750 TL

Vip Gold 500 TL

Vip Silver 350 TL

Batı 200 TL

Fırtına 61 TL

Kale Arkası 40 TL (Misafir tribünü dahil)

Tüm taraftar gruplarımızın Fenerbahçe maçında, Doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulumuzca uygun bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda %50 kapasite sınırlaması kapsamında Doğu tarafındaki tribünlerimizde taraftar gruplarımız yer alacaktır.