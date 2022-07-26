Trabzonspor evine döndü

Trabzonspor, Avusturya'nın Bad Haring Bölgesi'ndeki son çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirerek özel bir uçakla Trabzon'a döndü.

Bordo-mavili kafileyi, yüzlerce taraftar havalimanında karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi

Trabzonspor, 30 Temmuz'da DG Sivasspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarına yarın saat 18:00'da kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.