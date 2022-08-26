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Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i transfer etti

Trabzonspor Kulübü, Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor 26.08.2022, 23:42
Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i transfer etti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın futbolcusu Jean-Philippe Gbamin ile kiralık olarak bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Everton'dan bedelsiz olarak kiralanan Fildişi Sahilli oyuncuya, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece saatlerinde kente gelmişti.

Kaynak: AA
#Trabzonspor #Everton #jean philippe gbamin
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