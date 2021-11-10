Trabzonspor eski yıldızına kavuşuyor mu?
İtalyan ekip Genoa'ya transfer olan ancak burada bekleneni veremeyen Ekuban'ın ocak ayında Trabzonspor'a döneceği iddia edildi.
Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da Ekuban iddiası gündeme geldi.
Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalya'da bekleneni veremedi.
Caleb Ekuban, Trabzonspor'daki günlerinden çok uzakta bir oyun sergiledi. 9 müsabakada ter döken Ganalı hücumcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.
Afrika basınında yer alan haberde, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın Ekuban'ı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermeye planladığı yazıldı.
Ekuban için son kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.
"ZAMANLAMASI YANLIŞ"
Abdullah Avcı, Ekuban'ın transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekuban ayrıldı, ona hayırlı olsun. Buraya hizmet etmiştir, faydalı olmuştur. Bir sene sonra mukavelesi bitecekti ve kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış olmuştur. Bunu da kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: NTVSPOR
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